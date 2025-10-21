- Crescimento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
40 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
861.84 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
907.30 USD (7 600 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (907.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
907.30 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
1.34%
Depósito máximo carregado:
1.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
19 (47.50%)
Negociações curtas:
21 (52.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
22.68 USD
Lucro médio:
22.68 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.60% (24.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|907
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +861.84 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +907.30 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
