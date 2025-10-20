シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldBro
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
138 (36.89%)
損失トレード:
236 (63.10%)
ベストトレード:
40.75 USD
最悪のトレード:
-35.24 USD
総利益:
2 544.22 USD (255 776 pips)
総損失:
-2 428.10 USD (241 272 pips)
最大連続の勝ち:
7 (63.78 USD)
最大連続利益:
96.78 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
65.41%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
218 (58.29%)
短いトレード:
156 (41.71%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
18.44 USD
平均損失:
-10.29 USD
最大連続の負け:
10 (-82.15 USD)
最大連続損失:
-88.09 USD (7)
月間成長:
-3.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.73 USD
最大の:
209.87 USD (30.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.37% (209.87 USD)
エクイティによる:
3.46% (17.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 116
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.75 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +63.78 USD
最大連続損失: -82.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 より多く...
Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


レビューなし
