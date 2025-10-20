- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
138 (36.89%)
損失トレード:
236 (63.10%)
ベストトレード:
40.75 USD
最悪のトレード:
-35.24 USD
総利益:
2 544.22 USD (255 776 pips)
総損失:
-2 428.10 USD (241 272 pips)
最大連続の勝ち:
7 (63.78 USD)
最大連続利益:
96.78 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
65.41%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
218 (58.29%)
短いトレード:
156 (41.71%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
18.44 USD
平均損失:
-10.29 USD
最大連続の負け:
10 (-82.15 USD)
最大連続損失:
-88.09 USD (7)
月間成長:
-3.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.73 USD
最大の:
209.87 USD (30.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.37% (209.87 USD)
エクイティによる:
3.46% (17.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|116
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.75 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +63.78 USD
最大連続損失: -82.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
23%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
10
100%
374
36%
65%
1.04
0.31
USD
USD
30%
1:500