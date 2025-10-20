- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
143 (37.43%)
Verlusttrades:
239 (62.57%)
Bester Trade:
40.75 USD
Schlechtester Trade:
-35.24 USD
Bruttoprofit:
2 650.36 USD (266 485 pips)
Bruttoverlust:
-2 469.59 USD (245 450 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (63.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
65.41%
Max deposit load:
4.27%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
220 (57.59%)
Short-Positionen:
162 (42.41%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-82.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.09 USD (7)
Wachstum pro Monat :
15.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.73 USD
Maximaler:
209.87 USD (30.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.37% (209.87 USD)
Kapital:
3.46% (17.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|382
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|181
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|21K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +40.75 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
36%
0
0
USD
USD
681
USD
USD
11
100%
382
37%
65%
1.07
0.47
USD
USD
30%
1:500