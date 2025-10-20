SignaleKategorien
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
143 (37.43%)
Verlusttrades:
239 (62.57%)
Bester Trade:
40.75 USD
Schlechtester Trade:
-35.24 USD
Bruttoprofit:
2 650.36 USD (266 485 pips)
Bruttoverlust:
-2 469.59 USD (245 450 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (63.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
65.41%
Max deposit load:
4.27%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
220 (57.59%)
Short-Positionen:
162 (42.41%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-82.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.09 USD (7)
Wachstum pro Monat :
15.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.73 USD
Maximaler:
209.87 USD (30.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.37% (209.87 USD)
Kapital:
3.46% (17.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 382
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 181
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.75 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
noch 19 ...
Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 12:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldBro
50 USD pro Monat
36%
0
0
USD
681
USD
11
100%
382
37%
65%
1.07
0.47
USD
30%
1:500
