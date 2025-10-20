- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
136 (36.85%)
Убыточных трейдов:
233 (63.14%)
Лучший трейд:
40.75 USD
Худший трейд:
-35.24 USD
Общая прибыль:
2 502.35 USD (251 578 pips)
Общий убыток:
-2 391.65 USD (237 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (63.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.78 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
64.06%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
215 (58.27%)
Коротких трейдов:
154 (41.73%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
18.40 USD
Средний убыток:
-10.26 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-82.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.09 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.73 USD
Максимальная:
209.87 USD (30.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.37% (209.87 USD)
По эквити:
3.46% (17.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|111
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.75 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +63.78 USD
Макс. убыток в серии: -82.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
611
USD
USD
10
100%
369
36%
64%
1.04
0.30
USD
USD
30%
1:500