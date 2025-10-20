СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldBro
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
136 (36.85%)
Убыточных трейдов:
233 (63.14%)
Лучший трейд:
40.75 USD
Худший трейд:
-35.24 USD
Общая прибыль:
2 502.35 USD (251 578 pips)
Общий убыток:
-2 391.65 USD (237 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (63.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.78 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
64.06%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
215 (58.27%)
Коротких трейдов:
154 (41.73%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
18.40 USD
Средний убыток:
-10.26 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-82.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.09 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.73 USD
Максимальная:
209.87 USD (30.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.37% (209.87 USD)
По эквити:
3.46% (17.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 369
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 111
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.75 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +63.78 USD
Макс. убыток в серии: -82.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
еще 19...
Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBro
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
611
USD
10
100%
369
36%
64%
1.04
0.30
USD
30%
1:500
