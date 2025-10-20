시그널섹션
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
446
이익 거래:
165 (36.99%)
손실 거래:
281 (63.00%)
최고의 거래:
40.75 USD
최악의 거래:
-35.24 USD
총 수익:
2 962.33 USD (297 802 pips)
총 손실:
-2 822.03 USD (280 535 pips)
연속 최대 이익:
7 (63.78 USD)
연속 최대 이익:
96.78 USD (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
65.41%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.67
롱(주식매수):
257 (57.62%)
숏(주식차입매도):
189 (42.38%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
17.95 USD
평균 손실:
-10.04 USD
연속 최대 손실:
10 (-82.15 USD)
연속 최대 손실:
-88.09 USD (7)
월별 성장률:
5.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.73 USD
최대한의:
209.87 USD (30.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.37% (209.87 USD)
자본금별:
3.46% (17.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 446
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 140
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40.75 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +63.78 USD
연속 최대 손실: -82.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 더...
Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


리뷰 없음
2025.12.29 12:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 12:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
