- 자본
- 축소
트레이드:
446
이익 거래:
165 (36.99%)
손실 거래:
281 (63.00%)
최고의 거래:
40.75 USD
최악의 거래:
-35.24 USD
총 수익:
2 962.33 USD (297 802 pips)
총 손실:
-2 822.03 USD (280 535 pips)
연속 최대 이익:
7 (63.78 USD)
연속 최대 이익:
96.78 USD (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
65.41%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.67
롱(주식매수):
257 (57.62%)
숏(주식차입매도):
189 (42.38%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
17.95 USD
평균 손실:
-10.04 USD
연속 최대 손실:
10 (-82.15 USD)
연속 최대 손실:
-88.09 USD (7)
월별 성장률:
5.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.73 USD
최대한의:
209.87 USD (30.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.37% (209.87 USD)
자본금별:
3.46% (17.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|140
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.75 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +63.78 USD
연속 최대 손실: -82.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
28%
0
0
USD
USD
640
USD
USD
12
100%
446
36%
65%
1.04
0.31
USD
USD
30%
1:500