信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GoldBro
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 19%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
370
盈利交易:
136 (36.75%)
亏损交易:
234 (63.24%)
最好交易:
40.75 USD
最差交易:
-35.24 USD
毛利:
2 502.35 USD (251 578 pips)
毛利亏损:
-2 405.89 USD (239 064 pips)
最大连续赢利:
7 (63.78 USD)
最大连续盈利:
96.78 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
65.41%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.46
长期交易:
215 (58.11%)
短期交易:
155 (41.89%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
18.40 USD
平均损失:
-10.28 USD
最大连续失误:
10 (-82.15 USD)
最大连续亏损:
-88.09 USD (7)
每月增长:
-10.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.73 USD
最大值:
209.87 USD (30.37%)
相对跌幅:
结余:
30.37% (209.87 USD)
净值:
3.46% (17.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 96
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.75 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +63.78 USD
最大连续亏损: -82.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 更多...
Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


没有评论
2025.12.02 12:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
