交易:
370
盈利交易:
136 (36.75%)
亏损交易:
234 (63.24%)
最好交易:
40.75 USD
最差交易:
-35.24 USD
毛利:
2 502.35 USD (251 578 pips)
毛利亏损:
-2 405.89 USD (239 064 pips)
最大连续赢利:
7 (63.78 USD)
最大连续盈利:
96.78 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
65.41%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.46
长期交易:
215 (58.11%)
短期交易:
155 (41.89%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
18.40 USD
平均损失:
-10.28 USD
最大连续失误:
10 (-82.15 USD)
最大连续亏损:
-88.09 USD (7)
每月增长:
-10.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.73 USD
最大值:
209.87 USD (30.37%)
相对跌幅:
结余:
30.37% (209.87 USD)
净值:
3.46% (17.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|370
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|96
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.75 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +63.78 USD
最大连续亏损: -82.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
