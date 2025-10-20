SeñalesSecciones
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 23%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
138 (36.89%)
Transacciones Irrentables:
236 (63.10%)
Mejor transacción:
40.75 USD
Peor transacción:
-35.24 USD
Beneficio Bruto:
2 544.22 USD (255 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 428.10 USD (241 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (63.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.78 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
65.41%
Carga máxima del depósito:
4.27%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
218 (58.29%)
Transacciones Cortas:
156 (41.71%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
18.44 USD
Pérdidas medias:
-10.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-82.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.09 USD (7)
Crecimiento al mes:
-3.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.73 USD
Máxima:
209.87 USD (30.37%)
Reducción relativa:
De balance:
30.37% (209.87 USD)
De fondos:
3.46% (17.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 116
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.75 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +63.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


No hay comentarios
