Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
138 (36.89%)
Transacciones Irrentables:
236 (63.10%)
Mejor transacción:
40.75 USD
Peor transacción:
-35.24 USD
Beneficio Bruto:
2 544.22 USD (255 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 428.10 USD (241 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (63.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.78 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
65.41%
Carga máxima del depósito:
4.27%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
218 (58.29%)
Transacciones Cortas:
156 (41.71%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
18.44 USD
Pérdidas medias:
-10.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-82.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.09 USD (7)
Crecimiento al mes:
-3.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.73 USD
Máxima:
209.87 USD (30.37%)
Reducción relativa:
De balance:
30.37% (209.87 USD)
De fondos:
3.46% (17.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|116
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +40.75 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +63.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
No hay comentarios
