SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GoldBro
Tantatat Pitaksakpong

GoldBro

Tantatat Pitaksakpong
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
Tickmill-Live04
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
138 (36.89%)
Negociações com perda:
236 (63.10%)
Melhor negociação:
40.75 USD
Pior negociação:
-35.24 USD
Lucro bruto:
2 544.22 USD (255 776 pips)
Perda bruta:
-2 428.10 USD (241 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (63.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.78 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
65.41%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
218 (58.29%)
Negociações curtas:
156 (41.71%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
18.44 USD
Perda média:
-10.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-82.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.09 USD (7)
Crescimento mensal:
-3.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.73 USD
Máximo:
209.87 USD (30.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.37% (209.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.46% (17.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 116
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.75 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +63.78 USD
Máxima perda consecutiva: -82.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Trade XAUUSD only

Hidden TP and SL

Maximum drawdown: 40%

Minimum deposit: $400 Recommended


Sem comentários
2025.12.02 12:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldBro
50 USD por mês
23%
0
0
USD
616
USD
10
100%
374
36%
65%
1.04
0.31
USD
30%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.