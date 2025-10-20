- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
138 (36.89%)
Negociações com perda:
236 (63.10%)
Melhor negociação:
40.75 USD
Pior negociação:
-35.24 USD
Lucro bruto:
2 544.22 USD (255 776 pips)
Perda bruta:
-2 428.10 USD (241 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (63.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.78 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
65.41%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
218 (58.29%)
Negociações curtas:
156 (41.71%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
18.44 USD
Perda média:
-10.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-82.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.09 USD (7)
Crescimento mensal:
-3.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.73 USD
Máximo:
209.87 USD (30.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.37% (209.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.46% (17.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|116
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.75 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +63.78 USD
Máxima perda consecutiva: -82.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Trade XAUUSD only
Hidden TP and SL
Maximum drawdown: 40%
Minimum deposit: $400 Recommended
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
10
100%
374
36%
65%
1.04
0.31
USD
USD
30%
1:500