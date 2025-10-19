- 成長
トレード:
87
利益トレード:
35 (40.22%)
損失トレード:
52 (59.77%)
ベストトレード:
399.50 USD
最悪のトレード:
-261.50 USD
総利益:
9 624.98 USD (135 326 pips)
総損失:
-8 043.51 USD (111 234 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 197.60 USD)
最大連続利益:
1 198.10 USD (3)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
31.27%
最大入金額:
23.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
59 (67.82%)
短いトレード:
28 (32.18%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
18.18 USD
平均利益:
275.00 USD
平均損失:
-154.68 USD
最大連続の負け:
7 (-1 567.40 USD)
最大連続損失:
-1 567.40 USD (7)
月間成長:
-71.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
101.05 USD
最大の:
2 166.54 USD (38.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.84% (2 092.03 USD)
エクイティによる:
28.71% (17.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.h
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.h
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Metod :
Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders
