İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
199.70 USD
En kötü işlem:
-102.05 USD
Brüt kâr:
2 219.60 USD (44 474 pips)
Brüt zarar:
-404.40 USD (8 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 197.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 197.60 USD (6)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
8.96
Alış işlemleri:
13 (81.25%)
Satış işlemleri:
3 (18.75%)
Kâr faktörü:
5.49
Beklenen getiri:
113.45 USD
Ortalama kâr:
184.97 USD
Ortalama zarar:
-101.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-202.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.70 USD (2)
Aylık büyüme:
96.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.05 USD
Maksimum:
202.70 USD (6.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.h
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.h
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.70 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 197.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Metode :
Braekout, RR 1:2 XAUUSD ONLY
İnceleme yok