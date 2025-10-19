- Прирост
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
35 (41.17%)
Убыточных трейдов:
50 (58.82%)
Лучший трейд:
399.50 USD
Худший трейд:
-261.50 USD
Общая прибыль:
9 624.98 USD (135 326 pips)
Общий убыток:
-8 004.04 USD (107 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 197.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 198.10 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
29.32%
Макс. загрузка депозита:
15.88%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
58 (68.24%)
Коротких трейдов:
27 (31.76%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
19.07 USD
Средняя прибыль:
275.00 USD
Средний убыток:
-160.08 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 567.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 567.40 USD (7)
Прирост в месяц:
-43.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.05 USD
Максимальная:
2 166.54 USD (38.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.90% (2 052.56 USD)
По эквити:
20.67% (16.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.h
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.h
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +399.50 USD
Худший трейд: -262 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 197.60 USD
Макс. убыток в серии: -1 567.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Metod :
Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
79
USD
USD
12
0%
85
41%
29%
1.20
19.07
USD
USD
60%
1:100