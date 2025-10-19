СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BorneoTech96
Bagas Guntara Santik

BorneoTech96

Bagas Guntara Santik
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
IntlMitraFutures-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
35 (41.17%)
Убыточных трейдов:
50 (58.82%)
Лучший трейд:
399.50 USD
Худший трейд:
-261.50 USD
Общая прибыль:
9 624.98 USD (135 326 pips)
Общий убыток:
-8 004.04 USD (107 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 197.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 198.10 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
29.32%
Макс. загрузка депозита:
15.88%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
58 (68.24%)
Коротких трейдов:
27 (31.76%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
19.07 USD
Средняя прибыль:
275.00 USD
Средний убыток:
-160.08 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 567.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 567.40 USD (7)
Прирост в месяц:
-43.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.05 USD
Максимальная:
2 166.54 USD (38.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.90% (2 052.56 USD)
По эквити:
20.67% (16.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.h 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.h 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.h 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +399.50 USD
Худший трейд: -262 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 197.60 USD
Макс. убыток в серии: -1 567.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Metod :

Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders

Нет отзывов
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 23:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 00:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 14:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
