- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
199.70 USD
Worst Trade:
-102.05 USD
Profitto lordo:
2 219.60 USD (44 474 pips)
Perdita lorda:
-404.40 USD (8 058 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 197.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 197.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
8.96
Long Trade:
13 (81.25%)
Short Trade:
3 (18.75%)
Fattore di profitto:
5.49
Profitto previsto:
113.45 USD
Profitto medio:
184.97 USD
Perdita media:
-101.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-202.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.70 USD (2)
Crescita mensile:
96.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.05 USD
Massimale:
202.70 USD (6.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.h
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.h
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.70 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 197.60 USD
Massima perdita consecutiva: -202.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Metode :
Braekout, RR 1:2 XAUUSD ONLY
Non ci sono recensioni