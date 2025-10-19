- 成长
交易:
87
盈利交易:
35 (40.22%)
亏损交易:
52 (59.77%)
最好交易:
399.50 USD
最差交易:
-261.50 USD
毛利:
9 624.98 USD (135 326 pips)
毛利亏损:
-8 043.51 USD (111 234 pips)
最大连续赢利:
6 (1 197.60 USD)
最大连续盈利:
1 198.10 USD (3)
夏普比率:
0.15
交易活动:
31.27%
最大入金加载:
23.39%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.73
长期交易:
59 (67.82%)
短期交易:
28 (32.18%)
利润因子:
1.20
预期回报:
18.18 USD
平均利润:
275.00 USD
平均损失:
-154.68 USD
最大连续失误:
7 (-1 567.40 USD)
最大连续亏损:
-1 567.40 USD (7)
每月增长:
-71.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
101.05 USD
最大值:
2 166.54 USD (38.19%)
相对跌幅:
结余:
79.84% (2 092.03 USD)
净值:
28.71% (17.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.h
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.h
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +399.50 USD
最差交易: -262 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 197.60 USD
最大连续亏损: -1 567.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Metod :
Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders
