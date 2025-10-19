- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
35 (40.22%)
Verlusttrades:
52 (59.77%)
Bester Trade:
399.50 USD
Schlechtester Trade:
-261.50 USD
Bruttoprofit:
9 624.98 USD (135 326 pips)
Bruttoverlust:
-8 043.51 USD (111 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 197.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 198.10 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
31.27%
Max deposit load:
23.39%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
59 (67.82%)
Short-Positionen:
28 (32.18%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
18.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
275.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-154.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 567.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 567.40 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-67.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
101.05 USD
Maximaler:
2 166.54 USD (38.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.84% (2 092.03 USD)
Kapital:
28.71% (17.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.h
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.h
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +399.50 USD
Schlechtester Trade: -262 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 197.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 567.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IntlMitraFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Metod :
Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders
Keine Bewertungen