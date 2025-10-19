SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BorneoTech96
Bagas Guntara Santik

BorneoTech96

Bagas Guntara Santik
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -36%
IntlMitraFutures-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
35 (40.22%)
Verlusttrades:
52 (59.77%)
Bester Trade:
399.50 USD
Schlechtester Trade:
-261.50 USD
Bruttoprofit:
9 624.98 USD (135 326 pips)
Bruttoverlust:
-8 043.51 USD (111 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 197.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 198.10 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
31.27%
Max deposit load:
23.39%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
59 (67.82%)
Short-Positionen:
28 (32.18%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
18.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
275.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-154.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 567.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 567.40 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-67.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
101.05 USD
Maximaler:
2 166.54 USD (38.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.84% (2 092.03 USD)
Kapital:
28.71% (17.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.h 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.h 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.h 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +399.50 USD
Schlechtester Trade: -262 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 197.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 567.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IntlMitraFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Metod :

Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 23:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 00:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 14:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen