Negociações:
87
Negociações com lucro:
35 (40.22%)
Negociações com perda:
52 (59.77%)
Melhor negociação:
399.50 USD
Pior negociação:
-261.50 USD
Lucro bruto:
9 624.98 USD (135 326 pips)
Perda bruta:
-8 043.51 USD (111 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 197.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 198.10 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
31.27%
Depósito máximo carregado:
23.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
59 (67.82%)
Negociações curtas:
28 (32.18%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
18.18 USD
Lucro médio:
275.00 USD
Perda média:
-154.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 567.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 567.40 USD (7)
Crescimento mensal:
-71.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
101.05 USD
Máximo:
2 166.54 USD (38.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.84% (2 092.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.71% (17.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.h
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.h
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +399.50 USD
Pior negociação: -262 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 197.60 USD
Máxima perda consecutiva: -1 567.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Metod :
Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-36%
0
0
USD
USD
39
USD
USD
13
0%
87
40%
31%
1.19
18.18
USD
USD
80%
1:100