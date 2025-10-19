- Incremento
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
35 (40.22%)
Transacciones Irrentables:
52 (59.77%)
Mejor transacción:
399.50 USD
Peor transacción:
-261.50 USD
Beneficio Bruto:
9 624.98 USD (135 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 043.51 USD (111 234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (1 197.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 198.10 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
31.27%
Carga máxima del depósito:
23.39%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
59 (67.82%)
Transacciones Cortas:
28 (32.18%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
18.18 USD
Beneficio medio:
275.00 USD
Pérdidas medias:
-154.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 567.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 567.40 USD (7)
Crecimiento al mes:
-71.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
101.05 USD
Máxima:
2 166.54 USD (38.19%)
Reducción relativa:
De balance:
79.84% (2 092.03 USD)
De fondos:
28.71% (17.22 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.h
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.h
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +399.50 USD
Peor transacción: -262 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 197.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 567.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IntlMitraFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Metod :
Braekout, Risk Reward 1:2, Pair XAUUSD, Swing Traders
