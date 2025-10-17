シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Up Hill signals
Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie

Up Hill signals

Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
FXCM-USDReal05
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
758
利益トレード:
665 (87.73%)
損失トレード:
93 (12.27%)
ベストトレード:
295.72 USD
最悪のトレード:
-437.97 USD
総利益:
1 950.66 USD (193 359 pips)
総損失:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
最大連続の勝ち:
73 (91.00 USD)
最大連続利益:
306.56 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
38.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
85
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
417 (55.01%)
短いトレード:
341 (44.99%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-14.85 USD
最大連続の負け:
3 (-38.41 USD)
最大連続損失:
-437.97 USD (1)
月間成長:
9.62%
年間予想:
116.78%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.56 USD
最大の:
437.97 USD (37.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.71% (437.97 USD)
エクイティによる:
28.63% (728.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 442
EURUSD 189
GBPUSD 86
USDCAD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 343
EURUSD 123
GBPUSD 68
USDCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 12K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +295.72 USD
最悪のトレード: -438 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +91.00 USD
最大連続損失: -38.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 18
mForex-REAL
0.00 × 2
IronFX-Real6
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 15
RoboForex-Pro
0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
0.00 × 38
ICMarkets-Live3
0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
0.00 × 29
GoMarkets-Demo
0.00 × 4
RoboForex-ProCent
0.00 × 4
IronFX-Real7
0.00 × 34
OANDA-MT4
0.20 × 15
FirstIndex-Server
1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
1.14 × 7
Alpari-Standard2
1.24 × 442
GrandCapital-Server
1.40 × 15
Activtrades-Demo
3.59 × 17
Weltrade-Live
3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
4.72 × 201
Tradeview-Live
5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
6.38 × 245
レビューなし
2025.11.13 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 22:03
Share of trading days is too low
2025.10.17 22:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 14:41
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.52% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.76% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください