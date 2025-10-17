- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
758
利益トレード:
665 (87.73%)
損失トレード:
93 (12.27%)
ベストトレード:
295.72 USD
最悪のトレード:
-437.97 USD
総利益:
1 950.66 USD (193 359 pips)
総損失:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
最大連続の勝ち:
73 (91.00 USD)
最大連続利益:
306.56 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
38.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
85
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
417 (55.01%)
短いトレード:
341 (44.99%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-14.85 USD
最大連続の負け:
3 (-38.41 USD)
最大連続損失:
-437.97 USD (1)
月間成長:
9.62%
年間予想:
116.78%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.56 USD
最大の:
437.97 USD (37.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.71% (437.97 USD)
エクイティによる:
28.63% (728.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|86
|USDCAD
|41
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|343
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|35
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCAD
|5.3K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +295.72 USD
最悪のトレード: -438 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +91.00 USD
最大連続損失: -38.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
mForex-REAL
|0.00 × 2
IronFX-Real6
|0.00 × 9
Exness-Real3
|0.00 × 15
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
IronFX-Real7
|0.00 × 34
OANDA-MT4
|0.20 × 15
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
Weltrade-Live
|3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
Tradeview-Live
|5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
