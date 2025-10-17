- Incremento
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
665 (87.73%)
Transacciones Irrentables:
93 (12.27%)
Mejor transacción:
295.72 USD
Peor transacción:
-437.97 USD
Beneficio Bruto:
1 950.66 USD (193 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (91.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
306.56 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
38.23%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
85
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.30
Transacciones Largas:
417 (55.01%)
Transacciones Cortas:
341 (44.99%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
2.93 USD
Pérdidas medias:
-14.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-38.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-437.97 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.62%
Pronóstico anual:
116.78%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.56 USD
Máxima:
437.97 USD (37.14%)
Reducción relativa:
De balance:
9.71% (437.97 USD)
De fondos:
28.63% (728.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|86
|USDCAD
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|343
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCAD
|5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +295.72 USD
Peor transacción: -438 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +91.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
IronFX-Real6
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
|
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
IronFX-Real7
|0.00 × 34
|
OANDA-MT4
|0.20 × 15
|
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
|
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
|
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
|
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
|
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
|
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
|
Weltrade-Live
|3.60 × 10
|
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
|
Tradeview-Live
|5.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
|
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
