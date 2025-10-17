SeñalesSecciones
Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie

Up Hill signals

Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 29%
FXCM-USDReal05
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
665 (87.73%)
Transacciones Irrentables:
93 (12.27%)
Mejor transacción:
295.72 USD
Peor transacción:
-437.97 USD
Beneficio Bruto:
1 950.66 USD (193 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (91.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
306.56 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
38.23%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
85
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.30
Transacciones Largas:
417 (55.01%)
Transacciones Cortas:
341 (44.99%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
2.93 USD
Pérdidas medias:
-14.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-38.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-437.97 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.62%
Pronóstico anual:
116.78%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.56 USD
Máxima:
437.97 USD (37.14%)
Reducción relativa:
De balance:
9.71% (437.97 USD)
De fondos:
28.63% (728.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 442
EURUSD 189
GBPUSD 86
USDCAD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 343
EURUSD 123
GBPUSD 68
USDCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 12K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +295.72 USD
Peor transacción: -438 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +91.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 18
mForex-REAL
0.00 × 2
IronFX-Real6
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 15
RoboForex-Pro
0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
0.00 × 38
ICMarkets-Live3
0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
0.00 × 29
GoMarkets-Demo
0.00 × 4
RoboForex-ProCent
0.00 × 4
IronFX-Real7
0.00 × 34
OANDA-MT4
0.20 × 15
FirstIndex-Server
1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
1.14 × 7
Alpari-Standard2
1.24 × 442
GrandCapital-Server
1.40 × 15
Activtrades-Demo
3.59 × 17
Weltrade-Live
3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
4.72 × 201
Tradeview-Live
5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
6.38 × 245
No hay comentarios
2025.11.13 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 22:03
Share of trading days is too low
2025.10.17 22:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 14:41
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.52% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.76% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
