Signale / MetaTrader 4 / Up Hill signals
Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie

Up Hill signals

Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
FXCM-USDReal05
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
763
Gewinntrades:
669 (87.68%)
Verlusttrades:
94 (12.32%)
Bester Trade:
295.72 USD
Schlechtester Trade:
-437.97 USD
Bruttoprofit:
1 955.06 USD (193 797 pips)
Bruttoverlust:
-1 381.42 USD (134 842 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (91.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
306.56 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
38.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.31
Long-Positionen:
422 (55.31%)
Short-Positionen:
341 (44.69%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-38.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-437.97 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.64%
Jahresprognose:
92.68%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.56 USD
Maximaler:
437.97 USD (37.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.71% (437.97 USD)
Kapital:
28.63% (728.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 445
EURUSD 191
GBPUSD 86
USDCAD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 347
EURUSD 124
GBPUSD 68
USDCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
EURUSD 12K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +295.72 USD
Schlechtester Trade: -438 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-USDReal05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 18
mForex-REAL
0.00 × 2
IronFX-Real6
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 15
RoboForex-Pro
0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
0.00 × 38
ICMarkets-Live3
0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
0.00 × 29
GoMarkets-Demo
0.00 × 4
RoboForex-ProCent
0.00 × 4
IronFX-Real7
0.00 × 34
OANDA-MT4
0.20 × 15
FirstIndex-Server
1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
1.14 × 7
Alpari-Standard2
1.24 × 442
GrandCapital-Server
1.40 × 15
Activtrades-Demo
3.59 × 17
Weltrade-Live
3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
4.72 × 201
Tradeview-Live
5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
6.38 × 245
Keine Bewertungen
2025.11.13 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 22:03
Share of trading days is too low
2025.10.17 22:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 14:41
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.52% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.76% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.