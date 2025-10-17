- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
763
Gewinntrades:
669 (87.68%)
Verlusttrades:
94 (12.32%)
Bester Trade:
295.72 USD
Schlechtester Trade:
-437.97 USD
Bruttoprofit:
1 955.06 USD (193 797 pips)
Bruttoverlust:
-1 381.42 USD (134 842 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (91.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
306.56 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
38.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.31
Long-Positionen:
422 (55.31%)
Short-Positionen:
341 (44.69%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-38.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-437.97 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.64%
Jahresprognose:
92.68%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.56 USD
Maximaler:
437.97 USD (37.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.71% (437.97 USD)
Kapital:
28.63% (728.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|445
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|86
|USDCAD
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|124
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCAD
|5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +295.72 USD
Schlechtester Trade: -438 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-USDReal05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
IronFX-Real6
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
|
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
IronFX-Real7
|0.00 × 34
|
OANDA-MT4
|0.20 × 15
|
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
|
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
|
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
|
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
|
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
|
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
|
Weltrade-Live
|3.60 × 10
|
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
|
Tradeview-Live
|5.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
|
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
29%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
17
97%
763
87%
100%
1.41
0.75
USD
USD
29%
1:100