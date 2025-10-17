- Crescimento
Negociações:
758
Negociações com lucro:
665 (87.73%)
Negociações com perda:
93 (12.27%)
Melhor negociação:
295.72 USD
Pior negociação:
-437.97 USD
Lucro bruto:
1 950.66 USD (193 359 pips)
Perda bruta:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (91.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
306.56 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
38.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
85
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
417 (55.01%)
Negociações curtas:
341 (44.99%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-14.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-38.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-437.97 USD (1)
Crescimento mensal:
9.62%
Previsão anual:
116.78%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.56 USD
Máximo:
437.97 USD (37.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.71% (437.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.63% (728.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|86
|USDCAD
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|343
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCAD
|5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
IronFX-Real6
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
|
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
IronFX-Real7
|0.00 × 34
|
OANDA-MT4
|0.20 × 15
|
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
|
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
|
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
|
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
|
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
|
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
|
Weltrade-Live
|3.60 × 10
|
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
|
Tradeview-Live
|5.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
|
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
