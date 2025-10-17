SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Up Hill signals
Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie

Up Hill signals

Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
FXCM-USDReal05
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
758
Negociações com lucro:
665 (87.73%)
Negociações com perda:
93 (12.27%)
Melhor negociação:
295.72 USD
Pior negociação:
-437.97 USD
Lucro bruto:
1 950.66 USD (193 359 pips)
Perda bruta:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (91.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
306.56 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
38.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
85
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
417 (55.01%)
Negociações curtas:
341 (44.99%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-14.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-38.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-437.97 USD (1)
Crescimento mensal:
9.62%
Previsão anual:
116.78%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.56 USD
Máximo:
437.97 USD (37.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.71% (437.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.63% (728.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 442
EURUSD 189
GBPUSD 86
USDCAD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 343
EURUSD 123
GBPUSD 68
USDCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 12K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +295.72 USD
Pior negociação: -438 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +91.00 USD
Máxima perda consecutiva: -38.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 18
mForex-REAL
0.00 × 2
IronFX-Real6
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 15
RoboForex-Pro
0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
0.00 × 38
ICMarkets-Live3
0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
0.00 × 29
GoMarkets-Demo
0.00 × 4
RoboForex-ProCent
0.00 × 4
IronFX-Real7
0.00 × 34
OANDA-MT4
0.20 × 15
FirstIndex-Server
1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
1.14 × 7
Alpari-Standard2
1.24 × 442
GrandCapital-Server
1.40 × 15
Activtrades-Demo
3.59 × 17
Weltrade-Live
3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
4.72 × 201
Tradeview-Live
5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
6.38 × 245
Sem comentários
2025.11.13 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 22:03
Share of trading days is too low
2025.10.17 22:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 14:41
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.52% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.76% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
