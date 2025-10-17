- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
746
盈利交易:
653 (87.53%)
亏损交易:
93 (12.47%)
最好交易:
295.72 USD
最差交易:
-437.97 USD
毛利:
1 941.26 USD (192 398 pips)
毛利亏损:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
最大连续赢利:
73 (91.00 USD)
最大连续盈利:
306.56 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
38.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
82
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.28
长期交易:
406 (54.42%)
短期交易:
340 (45.58%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
2.97 USD
平均损失:
-14.85 USD
最大连续失误:
3 (-38.41 USD)
最大连续亏损:
-437.97 USD (1)
每月增长:
8.88%
年度预测:
107.71%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.56 USD
最大值:
437.97 USD (37.14%)
相对跌幅:
结余:
9.71% (437.97 USD)
净值:
28.63% (728.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|86
|USDCAD
|40
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|336
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCAD
|5.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +295.72 USD
最差交易: -438 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +91.00 USD
最大连续亏损: -38.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
IronFX-Real6
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
|
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
IronFX-Real7
|0.00 × 34
|
OANDA-MT4
|0.20 × 15
|
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
|
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
|
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
|
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
|
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
|
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
|
Weltrade-Live
|3.60 × 10
|
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
|
Tradeview-Live
|5.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
|
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
