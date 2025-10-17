- Crescita
Trade:
76
Profit Trade:
60 (78.94%)
Loss Trade:
16 (21.05%)
Best Trade:
8.54 USD
Worst Trade:
-6.54 USD
Profitto lordo:
116.81 USD (11 259 pips)
Perdita lorda:
-35.62 USD (3 574 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.62
Long Trade:
41 (53.95%)
Short Trade:
35 (46.05%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.44 USD (2)
Crescita mensile:
8.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
8.44 USD (1.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.92% (137.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|59
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|56
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.5K
|USDCAD
|1.1K
|GBPUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.54 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.83 USD
Massima perdita consecutiva: -8.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
IronFX-Real6
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
|
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
IronFX-Real7
|0.00 × 34
|
OANDA-MT4
|0.20 × 15
|
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
|
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
|
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
|
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
|
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
|
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
|
Weltrade-Live
|3.60 × 10
|
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
|
Tradeview-Live
|5.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
|
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
106
100%
76
78%
100%
3.27
1.07
USD
USD
9%
1:100