Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie

Up Hill signals

Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie
0 recensioni
Affidabilità
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FXCM-USDReal05
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
60 (78.94%)
Loss Trade:
16 (21.05%)
Best Trade:
8.54 USD
Worst Trade:
-6.54 USD
Profitto lordo:
116.81 USD (11 259 pips)
Perdita lorda:
-35.62 USD (3 574 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (13.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.62
Long Trade:
41 (53.95%)
Short Trade:
35 (46.05%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.44 USD (2)
Crescita mensile:
8.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
8.44 USD (1.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.92% (137.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 59
USDCAD 13
GBPUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 56
USDCAD 15
GBPUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.5K
USDCAD 1.1K
GBPUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.54 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.83 USD
Massima perdita consecutiva: -8.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 18
mForex-REAL
0.00 × 2
IronFX-Real6
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 15
RoboForex-Pro
0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
0.00 × 38
ICMarkets-Live3
0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
0.00 × 29
GoMarkets-Demo
0.00 × 4
RoboForex-ProCent
0.00 × 4
IronFX-Real7
0.00 × 34
OANDA-MT4
0.20 × 15
FirstIndex-Server
1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
1.14 × 7
Alpari-Standard2
1.24 × 442
GrandCapital-Server
1.40 × 15
Activtrades-Demo
3.59 × 17
Weltrade-Live
3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
4.72 × 201
Tradeview-Live
5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
6.38 × 245
Non ci sono recensioni
2025.10.17 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 14:41
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.52% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.76% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
