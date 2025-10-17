- Прирост
Всего трейдов:
746
Прибыльных трейдов:
653 (87.53%)
Убыточных трейдов:
93 (12.47%)
Лучший трейд:
295.72 USD
Худший трейд:
-437.97 USD
Общая прибыль:
1 941.26 USD (192 398 pips)
Общий убыток:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (91.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
306.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
38.23%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
406 (54.42%)
Коротких трейдов:
340 (45.58%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-14.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-437.97 USD (1)
Прирост в месяц:
8.88%
Годовой прогноз:
107.71%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.56 USD
Максимальная:
437.97 USD (37.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.71% (437.97 USD)
По эквити:
28.63% (728.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|86
|USDCAD
|40
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|336
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|68
|USDCAD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|6.8K
|USDCAD
|5.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +295.72 USD
Худший трейд: -438 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +91.00 USD
Макс. убыток в серии: -38.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 18
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
IronFX-Real6
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 21
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 15
|
AlpariUK-Micro-2
|0.00 × 29
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
IronFX-Real7
|0.00 × 34
|
OANDA-MT4
|0.20 × 15
|
FirstIndex-Server
|1.00 × 1
|
InstaForex-HongKong.com
|1.07 × 30
|
InstaForex-USA2.com
|1.14 × 7
|
Alpari-Standard2
|1.24 × 442
|
GrandCapital-Server
|1.40 × 15
|
Activtrades-Demo
|3.59 × 17
|
Weltrade-Live
|3.60 × 10
|
InstaForex-Cent.com
|4.72 × 201
|
Tradeview-Live
|5.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|5.86 × 44
|
InstaForex-Europe.com
|6.38 × 245
