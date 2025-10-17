СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Up Hill signals
Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie

Up Hill signals

Fithawi Gebreigziabher Gebreslasie
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 29%
FXCM-USDReal05
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
746
Прибыльных трейдов:
653 (87.53%)
Убыточных трейдов:
93 (12.47%)
Лучший трейд:
295.72 USD
Худший трейд:
-437.97 USD
Общая прибыль:
1 941.26 USD (192 398 pips)
Общий убыток:
-1 381.37 USD (134 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (91.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
306.56 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
38.23%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
406 (54.42%)
Коротких трейдов:
340 (45.58%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-14.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-437.97 USD (1)
Прирост в месяц:
8.88%
Годовой прогноз:
107.71%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.56 USD
Максимальная:
437.97 USD (37.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.71% (437.97 USD)
По эквити:
28.63% (728.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 433
EURUSD 187
GBPUSD 86
USDCAD 40
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 336
EURUSD 122
GBPUSD 68
USDCAD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 33K
EURUSD 12K
GBPUSD 6.8K
USDCAD 5.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +295.72 USD
Худший трейд: -438 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +91.00 USD
Макс. убыток в серии: -38.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 18
mForex-REAL
0.00 × 2
IronFX-Real6
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 15
RoboForex-Pro
0.00 × 21
GoMarkets-Real 1
0.00 × 38
ICMarkets-Live3
0.00 × 15
AlpariUK-Micro-2
0.00 × 29
GoMarkets-Demo
0.00 × 4
RoboForex-ProCent
0.00 × 4
IronFX-Real7
0.00 × 34
OANDA-MT4
0.20 × 15
FirstIndex-Server
1.00 × 1
InstaForex-HongKong.com
1.07 × 30
InstaForex-USA2.com
1.14 × 7
Alpari-Standard2
1.24 × 442
GrandCapital-Server
1.40 × 15
Activtrades-Demo
3.59 × 17
Weltrade-Live
3.60 × 10
InstaForex-Cent.com
4.72 × 201
Tradeview-Live
5.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
5.86 × 44
InstaForex-Europe.com
6.38 × 245
Нет отзывов
2025.11.13 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 22:03
Share of trading days is too low
2025.10.17 22:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.17 14:41
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.52% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.76% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.