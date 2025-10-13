- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
152 (80.42%)
損失トレード:
37 (19.58%)
ベストトレード:
8.14 USD
最悪のトレード:
-3.93 USD
総利益:
225.82 USD (27 295 pips)
総損失:
-28.44 USD (1 764 pips)
最大連続の勝ち:
46 (71.22 USD)
最大連続利益:
71.22 USD (46)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
63.80%
最大入金額:
15.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
16.30
長いトレード:
120 (63.49%)
短いトレード:
69 (36.51%)
プロフィットファクター:
7.94
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
9 (-10.31 USD)
最大連続損失:
-10.66 USD (5)
月間成長:
23.59%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
12.11 USD (0.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.30% (12.11 USD)
エクイティによる:
21.25% (110.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|26
|GOLD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|47
|GOLD
|-4
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|2
|EURAUD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|14K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|4.8K
|GOLD
|-358
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|208
|EURAUD
|825
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.41 × 255
レビューなし
