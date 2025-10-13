- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
152 (80.42%)
亏损交易:
37 (19.58%)
最好交易:
8.14 USD
最差交易:
-3.93 USD
毛利:
225.82 USD (27 295 pips)
毛利亏损:
-28.44 USD (1 764 pips)
最大连续赢利:
46 (71.22 USD)
最大连续盈利:
71.22 USD (46)
夏普比率:
0.73
交易活动:
62.79%
最大入金加载:
15.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.30
长期交易:
120 (63.49%)
短期交易:
69 (36.51%)
利润因子:
7.94
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-0.77 USD
最大连续失误:
9 (-10.31 USD)
最大连续亏损:
-10.66 USD (5)
每月增长:
23.59%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
12.11 USD (0.33%)
相对跌幅:
结余:
2.30% (12.11 USD)
净值:
21.25% (110.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|26
|GOLD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|47
|GOLD
|-4
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|2
|EURAUD
|5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|14K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|4.8K
|GOLD
|-358
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|208
|EURAUD
|825
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.14 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +71.22 USD
最大连续亏损: -10.31 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
337
USD
USD
11
92%
189
80%
63%
7.94
1.04
USD
USD
21%
1:400