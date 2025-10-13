- Прирост
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
152 (80.42%)
Убыточных трейдов:
37 (19.58%)
Лучший трейд:
8.14 USD
Худший трейд:
-3.93 USD
Общая прибыль:
225.82 USD (27 295 pips)
Общий убыток:
-28.44 USD (1 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (71.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.22 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
62.79%
Макс. загрузка депозита:
15.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.30
Длинных трейдов:
120 (63.49%)
Коротких трейдов:
69 (36.51%)
Профит фактор:
7.94
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-0.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-10.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.66 USD (5)
Прирост в месяц:
23.59%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
12.11 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.30% (12.11 USD)
По эквити:
21.25% (110.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|26
|GOLD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|47
|GOLD
|-4
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|2
|EURAUD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|14K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|4.8K
|GOLD
|-358
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|208
|EURAUD
|825
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.41 × 255
