Juliano Gattis

Wins Trading Fenix

Juliano Gattis
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
Ava-Real 6
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
152 (80.42%)
Убыточных трейдов:
37 (19.58%)
Лучший трейд:
8.14 USD
Худший трейд:
-3.93 USD
Общая прибыль:
225.82 USD (27 295 pips)
Общий убыток:
-28.44 USD (1 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (71.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.22 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
62.79%
Макс. загрузка депозита:
15.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.30
Длинных трейдов:
120 (63.49%)
Коротких трейдов:
69 (36.51%)
Профит фактор:
7.94
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-0.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-10.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.66 USD (5)
Прирост в месяц:
23.59%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
12.11 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.30% (12.11 USD)
По эквити:
21.25% (110.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 73
EURUSD 65
GBPUSD 26
GOLD 11
AUDNZD 7
USDCAD 4
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 98
EURUSD 48
GBPUSD 47
GOLD -4
AUDNZD 1
USDCAD 2
EURAUD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 14K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 4.8K
GOLD -358
AUDNZD 267
USDCAD 208
EURAUD 825
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.14 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +71.22 USD
Макс. убыток в серии: -10.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.41 × 255
Нет отзывов
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 01:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.