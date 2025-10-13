SegnaliSezioni
Juliano Gattis

Wins Trading Fenix

Juliano Gattis
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
Ava-Real 6
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
42 (91.30%)
Loss Trade:
4 (8.70%)
Best Trade:
8.14 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
85.13 USD (9 435 pips)
Perdita lorda:
-1.76 USD (293 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (54.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.95 USD (30)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
56.33
Long Trade:
26 (56.52%)
Short Trade:
20 (43.48%)
Fattore di profitto:
48.37
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-0.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.48 USD (3)
Crescita mensile:
5.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
1.48 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.16% (23.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 16
GBPUSD 13
AUDCAD 10
AUDNZD 4
EURAUD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 31
GBPUSD 37
AUDCAD 12
AUDNZD -1
EURAUD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.2K
GBPUSD 3.7K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD -135
EURAUD 825
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.49 × 205
Non ci sono recensioni
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
