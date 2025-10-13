- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
42 (91.30%)
Loss Trade:
4 (8.70%)
Best Trade:
8.14 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
85.13 USD (9 435 pips)
Perdita lorda:
-1.76 USD (293 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (54.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.95 USD (30)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
56.33
Long Trade:
26 (56.52%)
Short Trade:
20 (43.48%)
Fattore di profitto:
48.37
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-0.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.48 USD (3)
Crescita mensile:
5.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
1.48 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.16% (23.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|13
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|37
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|-1
|EURAUD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.2K
|GBPUSD
|3.7K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|-135
|EURAUD
|825
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 205
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
46
91%
100%
48.36
1.81
USD
USD
2%
1:400