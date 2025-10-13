- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
191
Gewinntrades:
152 (79.58%)
Verlusttrades:
39 (20.42%)
Bester Trade:
8.14 USD
Schlechtester Trade:
-7.50 USD
Bruttoprofit:
225.82 USD (27 295 pips)
Bruttoverlust:
-36.46 USD (14 427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (71.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.22 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.64
Trading-Aktivität:
63.80%
Max deposit load:
15.79%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.64
Long-Positionen:
122 (63.87%)
Short-Positionen:
69 (36.13%)
Profit-Faktor:
6.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-10.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.66 USD (5)
Wachstum pro Monat :
17.90%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
12.11 USD (0.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.30% (12.11 USD)
Kapital:
21.25% (110.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|26
|GOLD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|BTCUSD
|1
|BTCUSD_MINI
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|47
|GOLD
|-4
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|2
|EURAUD
|5
|BTCUSD
|-8
|BTCUSD_MINI
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|14K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|4.8K
|GOLD
|-358
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|208
|EURAUD
|825
|BTCUSD
|-7.5K
|BTCUSD_MINI
|-5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.14 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.41 × 255
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
12
91%
191
79%
64%
6.19
0.99
USD
USD
21%
1:400