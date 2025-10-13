- Crescimento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
152 (80.42%)
Negociações com perda:
37 (19.58%)
Melhor negociação:
8.14 USD
Pior negociação:
-3.93 USD
Lucro bruto:
225.82 USD (27 295 pips)
Perda bruta:
-28.44 USD (1 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (71.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.22 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
63.80%
Depósito máximo carregado:
15.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
16.30
Negociações longas:
120 (63.49%)
Negociações curtas:
69 (36.51%)
Fator de lucro:
7.94
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-10.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.66 USD (5)
Crescimento mensal:
23.59%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
12.11 USD (0.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.30% (12.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.25% (110.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|26
|GOLD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|47
|GOLD
|-4
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|2
|EURAUD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|14K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|4.8K
|GOLD
|-358
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|208
|EURAUD
|825
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.41 × 255
Sem comentários
