Juliano Gattis

Wins Trading Fenix

Juliano Gattis
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
Ava-Real 6
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
152 (80.42%)
Negociações com perda:
37 (19.58%)
Melhor negociação:
8.14 USD
Pior negociação:
-3.93 USD
Lucro bruto:
225.82 USD (27 295 pips)
Perda bruta:
-28.44 USD (1 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (71.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.22 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
63.80%
Depósito máximo carregado:
15.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
16.30
Negociações longas:
120 (63.49%)
Negociações curtas:
69 (36.51%)
Fator de lucro:
7.94
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-10.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.66 USD (5)
Crescimento mensal:
23.59%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
12.11 USD (0.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.30% (12.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.25% (110.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 73
EURUSD 65
GBPUSD 26
GOLD 11
AUDNZD 7
USDCAD 4
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 98
EURUSD 48
GBPUSD 47
GOLD -4
AUDNZD 1
USDCAD 2
EURAUD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 14K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 4.8K
GOLD -358
AUDNZD 267
USDCAD 208
EURAUD 825
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.14 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +71.22 USD
Máxima perda consecutiva: -10.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.41 × 255
Sem comentários
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 01:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wins Trading Fenix
30 USD por mês
36%
0
0
USD
337
USD
11
92%
189
80%
64%
7.94
1.04
USD
21%
1:400
