Juliano Gattis

Wins Trading Fenix

Juliano Gattis
0 리뷰
14
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -3%
Ava-Real 6
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
265
이익 거래:
184 (69.43%)
손실 거래:
81 (30.57%)
최고의 거래:
11.12 USD
최악의 거래:
-20.23 USD
총 수익:
309.96 USD (35 418 pips)
총 손실:
-197.50 USD (29 339 pips)
연속 최대 이익:
46 (71.22 USD)
연속 최대 이익:
71.22 USD (46)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
66.24%
최대 입금량:
76.80%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.31
롱(주식매수):
163 (61.51%)
숏(주식차입매도):
102 (38.49%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
1.68 USD
평균 손실:
-2.44 USD
연속 최대 손실:
9 (-10.31 USD)
연속 최대 손실:
-25.05 USD (3)
월별 성장률:
-20.61%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
85.57 USD (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.29% (85.57 USD)
자본금별:
69.27% (164.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 90
EURUSD 65
GOLD 63
GBPUSD 26
AUDNZD 7
EURAUD 4
USDCAD 4
AUDUSD 2
BTCUSD 1
BTCUSD_MINI 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 73
EURUSD 48
GOLD -53
GBPUSD 47
AUDNZD 1
EURAUD 3
USDCAD 2
AUDUSD -4
BTCUSD -8
BTCUSD_MINI -1
AUDJPY 0
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 13K
EURUSD 6.2K
GOLD -5.9K
GBPUSD 4.8K
AUDNZD 267
EURAUD 479
USDCAD 208
AUDUSD -375
BTCUSD -7.5K
BTCUSD_MINI -5.2K
AUDJPY -72
USDCHF 136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.12 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +71.22 USD
연속 최대 손실: -10.31 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.40 × 264
2026.01.07 12:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 16:29
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 01:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
