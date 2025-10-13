- 자본
- 축소
트레이드:
265
이익 거래:
184 (69.43%)
손실 거래:
81 (30.57%)
최고의 거래:
11.12 USD
최악의 거래:
-20.23 USD
총 수익:
309.96 USD (35 418 pips)
총 손실:
-197.50 USD (29 339 pips)
연속 최대 이익:
46 (71.22 USD)
연속 최대 이익:
71.22 USD (46)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
66.24%
최대 입금량:
76.80%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.31
롱(주식매수):
163 (61.51%)
숏(주식차입매도):
102 (38.49%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
1.68 USD
평균 손실:
-2.44 USD
연속 최대 손실:
9 (-10.31 USD)
연속 최대 손실:
-25.05 USD (3)
월별 성장률:
-20.61%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
85.57 USD (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.29% (85.57 USD)
자본금별:
69.27% (164.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|EURUSD
|65
|GOLD
|63
|GBPUSD
|26
|AUDNZD
|7
|EURAUD
|4
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|BTCUSD_MINI
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|48
|GOLD
|-53
|GBPUSD
|47
|AUDNZD
|1
|EURAUD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|-4
|BTCUSD
|-8
|BTCUSD_MINI
|-1
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|13K
|EURUSD
|6.2K
|GOLD
|-5.9K
|GBPUSD
|4.8K
|AUDNZD
|267
|EURAUD
|479
|USDCAD
|208
|AUDUSD
|-375
|BTCUSD
|-7.5K
|BTCUSD_MINI
|-5.2K
|AUDJPY
|-72
|USDCHF
|136
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음