Juliano Gattis

Wins Trading Fenix

Juliano Gattis
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 36%
Ava-Real 6
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
152 (80.42%)
Transacciones Irrentables:
37 (19.58%)
Mejor transacción:
8.14 USD
Peor transacción:
-3.93 USD
Beneficio Bruto:
225.82 USD (27 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.44 USD (1 764 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (71.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.22 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
63.80%
Carga máxima del depósito:
15.79%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
16.30
Transacciones Largas:
120 (63.49%)
Transacciones Cortas:
69 (36.51%)
Factor de Beneficio:
7.94
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
1.49 USD
Pérdidas medias:
-0.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-10.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.66 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.59%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
12.11 USD (0.33%)
Reducción relativa:
De balance:
2.30% (12.11 USD)
De fondos:
21.25% (110.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 73
EURUSD 65
GBPUSD 26
GOLD 11
AUDNZD 7
USDCAD 4
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 98
EURUSD 48
GBPUSD 47
GOLD -4
AUDNZD 1
USDCAD 2
EURAUD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 14K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 4.8K
GOLD -358
AUDNZD 267
USDCAD 208
EURAUD 825
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.14 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +71.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.41 × 255
No hay comentarios
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 01:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Wins Trading Fenix
30 USD al mes
36%
0
0
USD
337
USD
11
92%
189
80%
64%
7.94
1.04
USD
21%
1:400
