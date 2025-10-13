- Incremento
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
152 (80.42%)
Transacciones Irrentables:
37 (19.58%)
Mejor transacción:
8.14 USD
Peor transacción:
-3.93 USD
Beneficio Bruto:
225.82 USD (27 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.44 USD (1 764 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (71.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.22 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
63.80%
Carga máxima del depósito:
15.79%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
16.30
Transacciones Largas:
120 (63.49%)
Transacciones Cortas:
69 (36.51%)
Factor de Beneficio:
7.94
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
1.49 USD
Pérdidas medias:
-0.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-10.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.66 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.59%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
12.11 USD (0.33%)
Reducción relativa:
De balance:
2.30% (12.11 USD)
De fondos:
21.25% (110.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|26
|GOLD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|47
|GOLD
|-4
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|2
|EURAUD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|14K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|4.8K
|GOLD
|-358
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|208
|EURAUD
|825
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.41 × 255
No hay comentarios
