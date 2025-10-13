シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LOW RISK 1 PERCENT
Ariyudin Setiadi

LOW RISK 1 PERCENT

Ariyudin Setiadi
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
19 (34.54%)
損失トレード:
36 (65.45%)
ベストトレード:
40.90 USD
最悪のトレード:
-27.65 USD
総利益:
388.06 USD (18 837 pips)
総損失:
-376.74 USD (19 022 pips)
最大連続の勝ち:
3 (61.81 USD)
最大連続利益:
61.81 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
2.67%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
10 (18.18%)
短いトレード:
45 (81.82%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
20.42 USD
平均損失:
-10.47 USD
最大連続の負け:
17 (-164.39 USD)
最大連続損失:
-164.39 USD (17)
月間成長:
-8.95%
アルゴリズム取引:
16%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.18 USD
最大の:
171.32 USD (14.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.49% (171.32 USD)
エクイティによる:
2.92% (30.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 14
AUDUSD 10
EURUSD 8
EURJPY 6
GBPUSD 6
XAUUSD 3
GBPJPY 3
USDCHF 2
archived 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -19
AUDUSD -1
EURUSD -21
EURJPY 1
GBPUSD 0
XAUUSD 31
GBPJPY -31
USDCHF -8
archived 41
AUDNZD -1
USDCAD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -1.8K
AUDUSD 102
EURUSD -16
EURJPY -506
GBPUSD -181
XAUUSD 3.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF 68
archived 0
AUDNZD -117
USDCAD 957
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.90 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +61.81 USD
最大連続損失: -164.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live 2
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 10
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
541 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.18 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
LOW RISK 1 PERCENT
30 USD/月
1%
0
0
USD
1K
USD
12
16%
55
34%
99%
1.03
0.21
USD
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください