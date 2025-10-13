- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
19 (34.54%)
損失トレード:
36 (65.45%)
ベストトレード:
40.90 USD
最悪のトレード:
-27.65 USD
総利益:
388.06 USD (18 837 pips)
総損失:
-376.74 USD (19 022 pips)
最大連続の勝ち:
3 (61.81 USD)
最大連続利益:
61.81 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
2.67%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
10 (18.18%)
短いトレード:
45 (81.82%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
20.42 USD
平均損失:
-10.47 USD
最大連続の負け:
17 (-164.39 USD)
最大連続損失:
-164.39 USD (17)
月間成長:
-8.95%
アルゴリズム取引:
16%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.18 USD
最大の:
171.32 USD (14.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.49% (171.32 USD)
エクイティによる:
2.92% (30.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|8
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|2
|archived
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-19
|AUDUSD
|-1
|EURUSD
|-21
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-31
|USDCHF
|-8
|archived
|41
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-1.8K
|AUDUSD
|102
|EURUSD
|-16
|EURJPY
|-506
|GBPUSD
|-181
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|USDCHF
|68
|archived
|0
|AUDNZD
|-117
|USDCAD
|957
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.90 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +61.81 USD
最大連続損失: -164.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
