시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / LOW RISK 1 PERCENT
Ariyudin Setiadi

LOW RISK 1 PERCENT

Ariyudin Setiadi
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
59
이익 거래:
20 (33.89%)
손실 거래:
39 (66.10%)
최고의 거래:
40.90 USD
최악의 거래:
-27.65 USD
총 수익:
390.14 USD (18 918 pips)
총 손실:
-384.30 USD (20 038 pips)
연속 최대 이익:
3 (61.81 USD)
연속 최대 이익:
61.81 USD (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
92.33%
최대 입금량:
2.67%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
12 (20.34%)
숏(주식차입매도):
47 (79.66%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
19.51 USD
평균 손실:
-9.85 USD
연속 최대 손실:
17 (-164.39 USD)
연속 최대 손실:
-164.39 USD (17)
월별 성장률:
-13.38%
Algo 트레이딩:
15%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.18 USD
최대한의:
176.80 USD (14.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.95% (176.80 USD)
자본금별:
2.92% (30.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
EURJPY 6
GBPUSD 6
USDCHF 3
XAUUSD 3
GBPJPY 3
archived 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
EURAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -19
AUDUSD -2
EURUSD -22
EURJPY 1
GBPUSD 0
USDCHF -6
XAUUSD 31
GBPJPY -31
archived 41
AUDNZD -1
USDCAD 21
EURAUD -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -1.8K
AUDUSD 91
EURUSD -51
EURJPY -506
GBPUSD -181
USDCHF 149
XAUUSD 3.1K
GBPJPY -1.7K
archived 0
AUDNZD -117
USDCAD 957
EURAUD -970
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40.90 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +61.81 USD
연속 최대 손실: -164.39 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JAFX-Real3
0.00 × 10
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
541 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.18 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
LOW RISK 1 PERCENT
월별 30 USD
1%
0
0
USD
1K
USD
14
15%
59
33%
92%
1.01
0.10
USD
15%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.