트레이드:
59
이익 거래:
20 (33.89%)
손실 거래:
39 (66.10%)
최고의 거래:
40.90 USD
최악의 거래:
-27.65 USD
총 수익:
390.14 USD (18 918 pips)
총 손실:
-384.30 USD (20 038 pips)
연속 최대 이익:
3 (61.81 USD)
연속 최대 이익:
61.81 USD (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
92.33%
최대 입금량:
2.67%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
12 (20.34%)
숏(주식차입매도):
47 (79.66%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
19.51 USD
평균 손실:
-9.85 USD
연속 최대 손실:
17 (-164.39 USD)
연속 최대 손실:
-164.39 USD (17)
월별 성장률:
-13.38%
Algo 트레이딩:
15%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.18 USD
최대한의:
176.80 USD (14.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.95% (176.80 USD)
자본금별:
2.92% (30.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|9
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|3
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|3
|archived
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|EURAUD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-19
|AUDUSD
|-2
|EURUSD
|-22
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|0
|USDCHF
|-6
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-31
|archived
|41
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|21
|EURAUD
|-7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-1.8K
|AUDUSD
|91
|EURUSD
|-51
|EURJPY
|-506
|GBPUSD
|-181
|USDCHF
|149
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|archived
|0
|AUDNZD
|-117
|USDCAD
|957
|EURAUD
|-970
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +40.90 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +61.81 USD
연속 최대 손실: -164.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
JAFX-Real3
|0.00 × 10
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
Activtrades-5
|0.00 × 2
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
EagleFX-Live
|0.00 × 1
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
FBS-Real-12
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
SuperForex-Real
|0.00 × 18
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
JustForex-Demo
|0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
JustForex-Live2
|0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
