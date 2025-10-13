- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
19 (34.54%)
亏损交易:
36 (65.45%)
最好交易:
40.90 USD
最差交易:
-27.65 USD
毛利:
388.06 USD (18 837 pips)
毛利亏损:
-376.74 USD (19 022 pips)
最大连续赢利:
3 (61.81 USD)
最大连续盈利:
61.81 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
99.06%
最大入金加载:
2.67%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.07
长期交易:
10 (18.18%)
短期交易:
45 (81.82%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
20.42 USD
平均损失:
-10.47 USD
最大连续失误:
17 (-164.39 USD)
最大连续亏损:
-164.39 USD (17)
每月增长:
-8.95%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
10.18 USD
最大值:
171.32 USD (14.49%)
相对跌幅:
结余:
14.49% (171.32 USD)
净值:
2.92% (30.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|8
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|2
|archived
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-19
|AUDUSD
|-1
|EURUSD
|-21
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-31
|USDCHF
|-8
|archived
|41
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-1.8K
|AUDUSD
|102
|EURUSD
|-16
|EURJPY
|-506
|GBPUSD
|-181
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|USDCHF
|68
|archived
|0
|AUDNZD
|-117
|USDCAD
|957
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.90 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +61.81 USD
最大连续亏损: -164.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
12
16%
55
34%
99%
1.03
0.21
USD
USD
14%
1:500