Señales / MetaTrader 4 / LOW RISK 1 PERCENT
Ariyudin Setiadi

LOW RISK 1 PERCENT

Ariyudin Setiadi
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
19 (34.54%)
Transacciones Irrentables:
36 (65.45%)
Mejor transacción:
40.90 USD
Peor transacción:
-27.65 USD
Beneficio Bruto:
388.06 USD (18 837 pips)
Pérdidas Brutas:
-376.74 USD (19 022 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (61.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
2.67%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
10 (18.18%)
Transacciones Cortas:
45 (81.82%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
20.42 USD
Pérdidas medias:
-10.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-164.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-164.39 USD (17)
Crecimiento al mes:
-8.95%
Trading algorítmico:
16%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.18 USD
Máxima:
171.32 USD (14.49%)
Reducción relativa:
De balance:
14.49% (171.32 USD)
De fondos:
2.92% (30.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 14
AUDUSD 10
EURUSD 8
EURJPY 6
GBPUSD 6
XAUUSD 3
GBPJPY 3
USDCHF 2
archived 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -19
AUDUSD -1
EURUSD -21
EURJPY 1
GBPUSD 0
XAUUSD 31
GBPJPY -31
USDCHF -8
archived 41
AUDNZD -1
USDCAD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -1.8K
AUDUSD 102
EURUSD -16
EURJPY -506
GBPUSD -181
XAUUSD 3.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF 68
archived 0
AUDNZD -117
USDCAD 957
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.90 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +61.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -164.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LOW RISK 1 PERCENT
30 USD al mes
1%
0
0
USD
1K
USD
12
16%
55
34%
99%
1.03
0.21
USD
14%
1:500
