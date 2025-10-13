- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
19 (34.54%)
Transacciones Irrentables:
36 (65.45%)
Mejor transacción:
40.90 USD
Peor transacción:
-27.65 USD
Beneficio Bruto:
388.06 USD (18 837 pips)
Pérdidas Brutas:
-376.74 USD (19 022 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (61.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
2.67%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
10 (18.18%)
Transacciones Cortas:
45 (81.82%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
20.42 USD
Pérdidas medias:
-10.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-164.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-164.39 USD (17)
Crecimiento al mes:
-8.95%
Trading algorítmico:
16%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.18 USD
Máxima:
171.32 USD (14.49%)
Reducción relativa:
De balance:
14.49% (171.32 USD)
De fondos:
2.92% (30.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|8
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|2
|archived
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-19
|AUDUSD
|-1
|EURUSD
|-21
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-31
|USDCHF
|-8
|archived
|41
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-1.8K
|AUDUSD
|102
|EURUSD
|-16
|EURJPY
|-506
|GBPUSD
|-181
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|USDCHF
|68
|archived
|0
|AUDNZD
|-117
|USDCAD
|957
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40.90 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +61.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -164.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
otros 541...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
