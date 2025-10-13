SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / LOW RISK 1 PERCENT
Ariyudin Setiadi

LOW RISK 1 PERCENT

Ariyudin Setiadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
20 (34.48%)
Verlusttrades:
38 (65.52%)
Bester Trade:
40.90 USD
Schlechtester Trade:
-27.65 USD
Bruttoprofit:
390.14 USD (18 918 pips)
Bruttoverlust:
-377.77 USD (19 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (61.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.81 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
2.67%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.07
Long-Positionen:
11 (18.97%)
Short-Positionen:
47 (81.03%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-164.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-164.39 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-10.49%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.18 USD
Maximaler:
172.35 USD (14.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.49% (171.32 USD)
Kapital:
2.92% (30.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 14
AUDUSD 11
EURUSD 9
EURJPY 6
GBPUSD 6
USDCHF 3
XAUUSD 3
GBPJPY 3
archived 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -19
AUDUSD -2
EURUSD -22
EURJPY 1
GBPUSD 0
USDCHF -6
XAUUSD 31
GBPJPY -31
archived 41
AUDNZD -1
USDCAD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -1.8K
AUDUSD 91
EURUSD -51
EURJPY -506
GBPUSD -181
USDCHF 149
XAUUSD 3.1K
GBPJPY -1.7K
archived 0
AUDNZD -117
USDCAD 957
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.90 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -164.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PUPrime-Live 2
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 10
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
noch 541 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.18 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
