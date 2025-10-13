SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / LOW RISK 1 PERCENT
Ariyudin Setiadi

LOW RISK 1 PERCENT

Ariyudin Setiadi
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
19 (34.54%)
Negociações com perda:
36 (65.45%)
Melhor negociação:
40.90 USD
Pior negociação:
-27.65 USD
Lucro bruto:
388.06 USD (18 837 pips)
Perda bruta:
-376.74 USD (19 022 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (61.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
2.67%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
10 (18.18%)
Negociações curtas:
45 (81.82%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
20.42 USD
Perda média:
-10.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-164.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.39 USD (17)
Crescimento mensal:
-8.95%
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.18 USD
Máximo:
171.32 USD (14.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.49% (171.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.92% (30.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 14
AUDUSD 10
EURUSD 8
EURJPY 6
GBPUSD 6
XAUUSD 3
GBPJPY 3
USDCHF 2
archived 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -19
AUDUSD -1
EURUSD -21
EURJPY 1
GBPUSD 0
XAUUSD 31
GBPJPY -31
USDCHF -8
archived 41
AUDNZD -1
USDCAD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -1.8K
AUDUSD 102
EURUSD -16
EURJPY -506
GBPUSD -181
XAUUSD 3.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF 68
archived 0
AUDNZD -117
USDCAD 957
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.90 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +61.81 USD
Máxima perda consecutiva: -164.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PUPrime-Live 2
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 10
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
541 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.18 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
