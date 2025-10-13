- Crescimento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
19 (34.54%)
Negociações com perda:
36 (65.45%)
Melhor negociação:
40.90 USD
Pior negociação:
-27.65 USD
Lucro bruto:
388.06 USD (18 837 pips)
Perda bruta:
-376.74 USD (19 022 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (61.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
2.67%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
10 (18.18%)
Negociações curtas:
45 (81.82%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
20.42 USD
Perda média:
-10.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-164.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.39 USD (17)
Crescimento mensal:
-8.95%
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.18 USD
Máximo:
171.32 USD (14.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.49% (171.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.92% (30.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|8
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDCHF
|2
|archived
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-19
|AUDUSD
|-1
|EURUSD
|-21
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|31
|GBPJPY
|-31
|USDCHF
|-8
|archived
|41
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-1.8K
|AUDUSD
|102
|EURUSD
|-16
|EURJPY
|-506
|GBPUSD
|-181
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|USDCHF
|68
|archived
|0
|AUDNZD
|-117
|USDCAD
|957
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.90 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +61.81 USD
Máxima perda consecutiva: -164.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
