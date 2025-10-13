- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
19 (34.54%)
Убыточных трейдов:
36 (65.45%)
Лучший трейд:
40.90 USD
Худший трейд:
-27.65 USD
Общая прибыль:
388.06 USD (18 837 pips)
Общий убыток:
-376.74 USD (19 022 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (61.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
10 (18.18%)
Коротких трейдов:
45 (81.82%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
20.42 USD
Средний убыток:
-10.47 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-164.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.39 USD (17)
Прирост в месяц:
-8.95%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.18 USD
Максимальная:
171.32 USD (14.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.49% (171.32 USD)
По эквити:
2.92% (30.29 USD)
Лучший трейд: +40.90 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +61.81 USD
Макс. убыток в серии: -164.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
