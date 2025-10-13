СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LOW RISK 1 PERCENT
Ariyudin Setiadi

LOW RISK 1 PERCENT

Ariyudin Setiadi
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
19 (34.54%)
Убыточных трейдов:
36 (65.45%)
Лучший трейд:
40.90 USD
Худший трейд:
-27.65 USD
Общая прибыль:
388.06 USD (18 837 pips)
Общий убыток:
-376.74 USD (19 022 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (61.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
10 (18.18%)
Коротких трейдов:
45 (81.82%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
20.42 USD
Средний убыток:
-10.47 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-164.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.39 USD (17)
Прирост в месяц:
-8.95%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.18 USD
Максимальная:
171.32 USD (14.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.49% (171.32 USD)
По эквити:
2.92% (30.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 14
AUDUSD 10
EURUSD 8
EURJPY 6
GBPUSD 6
XAUUSD 3
GBPJPY 3
USDCHF 2
archived 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -19
AUDUSD -1
EURUSD -21
EURJPY 1
GBPUSD 0
XAUUSD 31
GBPJPY -31
USDCHF -8
archived 41
AUDNZD -1
USDCAD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -1.8K
AUDUSD 102
EURUSD -16
EURJPY -506
GBPUSD -181
XAUUSD 3.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF 68
archived 0
AUDNZD -117
USDCAD 957
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.90 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +61.81 USD
Макс. убыток в серии: -164.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live 2
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 10
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
еще 541...
Нет отзывов
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.23 07:56
No swaps are charged
2025.12.18 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LOW RISK 1 PERCENT
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1K
USD
12
16%
55
34%
99%
1.03
0.21
USD
14%
1:500
Копировать

