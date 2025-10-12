- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
227
利益トレード:
162 (71.36%)
損失トレード:
65 (28.63%)
ベストトレード:
87.27 EUR
最悪のトレード:
-170.64 EUR
総利益:
820.89 EUR (42 378 pips)
総損失:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
最大連続の勝ち:
15 (10.37 EUR)
最大連続利益:
172.61 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
31.16%
最大入金額:
4.41%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.77
長いトレード:
177 (77.97%)
短いトレード:
50 (22.03%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-2.19 EUR
平均利益:
5.07 EUR
平均損失:
-20.29 EUR
最大連続の負け:
8 (-527.77 EUR)
最大連続損失:
-527.77 EUR (8)
月間成長:
1.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
596.66 EUR
最大の:
643.94 EUR (21.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.13% (643.94 EUR)
エクイティによる:
14.70% (420.87 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|-981
|GBPUSD
|303
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.27 EUR
最悪のトレード: -171 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +10.37 EUR
最大連続損失: -527.77 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.97 × 463
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.
Steady with small risks.
Works on EURUSD and GBPUSD.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-17%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
9
100%
227
71%
31%
0.62
-2.19
EUR
EUR
21%
1:500