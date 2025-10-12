SeñalesSecciones
Christian Roger H Schuddinck

DeltaOne

Christian Roger H Schuddinck
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -17%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
227
Transacciones Rentables:
162 (71.36%)
Transacciones Irrentables:
65 (28.63%)
Mejor transacción:
87.27 EUR
Peor transacción:
-170.64 EUR
Beneficio Bruto:
820.89 EUR (42 378 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (10.37 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
172.61 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
31.16%
Carga máxima del depósito:
4.41%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.77
Transacciones Largas:
177 (77.97%)
Transacciones Cortas:
50 (22.03%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-2.19 EUR
Beneficio medio:
5.07 EUR
Pérdidas medias:
-20.29 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-527.77 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-527.77 EUR (8)
Crecimiento al mes:
1.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
596.66 EUR
Máxima:
643.94 EUR (21.13%)
Reducción relativa:
De balance:
21.13% (643.94 EUR)
De fondos:
14.70% (420.87 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 182
EURUSD 40
GBPUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -587
EURUSD 16
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -16K
EURUSD -981
GBPUSD 303
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +87.27 EUR
Peor transacción: -171 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +10.37 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -527.77 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
RoboForex-ECN-3
0.97 × 463
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
otros 60...
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.

Steady with small risks.

Works on EURUSD and GBPUSD.


No hay comentarios
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Share of trading days is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 14:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
