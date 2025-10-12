- 자본
- 축소
트레이드:
227
이익 거래:
162 (71.36%)
손실 거래:
65 (28.63%)
최고의 거래:
87.27 EUR
최악의 거래:
-170.64 EUR
총 수익:
820.89 EUR (42 378 pips)
총 손실:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
연속 최대 이익:
15 (10.37 EUR)
연속 최대 이익:
172.61 EUR (2)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
12.98%
최대 입금량:
4.41%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.77
롱(주식매수):
177 (77.97%)
숏(주식차입매도):
50 (22.03%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-2.19 EUR
평균 이익:
5.07 EUR
평균 손실:
-20.29 EUR
연속 최대 손실:
8 (-527.77 EUR)
연속 최대 손실:
-527.77 EUR (8)
월별 성장률:
1.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
596.66 EUR
최대한의:
643.94 EUR (21.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.13% (643.94 EUR)
자본금별:
14.70% (420.87 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|-981
|GBPUSD
|303
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.27 EUR
최악의 거래: -171 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +10.37 EUR
연속 최대 손실: -527.77 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.97 × 463
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.
Steady with small risks.
Works on EURUSD and GBPUSD.
