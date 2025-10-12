- Croissance
Trades:
22
Bénéfice trades:
17 (77.27%)
Perte trades:
5 (22.73%)
Meilleure transaction:
66.14 EUR
Pire transaction:
-170.64 EUR
Bénéfice brut:
161.09 EUR (8 497 pips)
Perte brute:
-269.44 EUR (8 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (20.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
106.15 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
2.24%
Charge de dépôt maximale:
2.15%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
14 (63.64%)
Courts trades:
8 (36.36%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-4.93 EUR
Bénéfice moyen:
9.48 EUR
Perte moyenne:
-53.89 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-87.78 EUR)
Perte consécutive maximale:
-170.64 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-3.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
224.26 EUR
Maximal:
250.13 EUR (8.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.27% (250.13 EUR)
Par fonds propres:
14.70% (420.87 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-124
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|367
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +66.14 EUR
Pire transaction: -171 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +20.78 EUR
Perte consécutive maximale: -87.78 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
|
Ava-Demo
|19.00 × 1
Accumiulator Signal is generated by a logic that leverages a multilayer perceptron Neural Network (MLP), a sophisticated form of artificial intelligence, to analyze market data and make trading decisions.
No dangerous money management methods such as martingale, grid, or averaging.
Utilizes hard Stop Loss and Take Profit for each position.
Good luck!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-4%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
1
100%
22
77%
2%
0.59
-4.93
EUR
EUR
15%
1:500