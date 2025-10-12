- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
227
盈利交易:
162 (71.36%)
亏损交易:
65 (28.63%)
最好交易:
87.27 EUR
最差交易:
-170.64 EUR
毛利:
820.89 EUR (42 378 pips)
毛利亏损:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
最大连续赢利:
15 (10.37 EUR)
最大连续盈利:
172.61 EUR (2)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
31.16%
最大入金加载:
4.41%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.77
长期交易:
177 (77.97%)
短期交易:
50 (22.03%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-2.19 EUR
平均利润:
5.07 EUR
平均损失:
-20.29 EUR
最大连续失误:
8 (-527.77 EUR)
最大连续亏损:
-527.77 EUR (8)
每月增长:
1.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
596.66 EUR
最大值:
643.94 EUR (21.13%)
相对跌幅:
结余:
21.13% (643.94 EUR)
净值:
14.70% (420.87 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|-981
|GBPUSD
|303
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.27 EUR
最差交易: -171 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +10.37 EUR
最大连续亏损: -527.77 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.97 × 463
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.
Steady with small risks.
Works on EURUSD and GBPUSD.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
9
100%
227
71%
31%
0.62
-2.19
EUR
EUR
21%
1:500