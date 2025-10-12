Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 2 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ICMarketsSC-Live11 0.20 × 109 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 Exness-Real17 0.22 × 369 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ThreeTrader-Live 0.39 × 145 Tickmill-Live10 0.40 × 5 RoboForex-ECN 0.41 × 603 ICMarketsSC-Live19 0.57 × 7 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 AxioryAsia-02Live 0.75 × 8 Alpari-Pro.ECN2 0.78 × 114 ICMarketsSC-Live08 0.88 × 16 RoboForex-ECN-3 0.97 × 463 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 noch 60 ...