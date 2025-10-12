SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DeltaOne
Christian Roger H Schuddinck

DeltaOne

Christian Roger H Schuddinck
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -17%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
162 (71.36%)
Verlusttrades:
65 (28.63%)
Bester Trade:
87.27 EUR
Schlechtester Trade:
-170.64 EUR
Bruttoprofit:
820.89 EUR (42 378 pips)
Bruttoverlust:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (10.37 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.61 EUR (2)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
31.16%
Max deposit load:
4.41%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
177 (77.97%)
Short-Positionen:
50 (22.03%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.07 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.29 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-527.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-527.77 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
1.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
596.66 EUR
Maximaler:
643.94 EUR (21.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.13% (643.94 EUR)
Kapital:
14.70% (420.87 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 182
EURUSD 40
GBPUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -587
EURUSD 16
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
EURUSD -981
GBPUSD 303
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +87.27 EUR
Schlechtester Trade: -171 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.37 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -527.77 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
RoboForex-ECN-3
0.97 × 463
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
noch 60 ...
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.

Steady with small risks.

Works on EURUSD and GBPUSD.


Keine Bewertungen
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Share of trading days is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 14:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
