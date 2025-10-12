- Wachstum
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
162 (71.36%)
Verlusttrades:
65 (28.63%)
Bester Trade:
87.27 EUR
Schlechtester Trade:
-170.64 EUR
Bruttoprofit:
820.89 EUR (42 378 pips)
Bruttoverlust:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (10.37 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.61 EUR (2)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
31.16%
Max deposit load:
4.41%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
177 (77.97%)
Short-Positionen:
50 (22.03%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.07 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.29 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-527.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-527.77 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
1.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
596.66 EUR
Maximaler:
643.94 EUR (21.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.13% (643.94 EUR)
Kapital:
14.70% (420.87 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|-981
|GBPUSD
|303
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +87.27 EUR
Schlechtester Trade: -171 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.37 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -527.77 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.97 × 463
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.
Steady with small risks.
Works on EURUSD and GBPUSD.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-17%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
9
100%
227
71%
31%
0.62
-2.19
EUR
EUR
21%
1:500