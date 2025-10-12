- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
227
Negociações com lucro:
162 (71.36%)
Negociações com perda:
65 (28.63%)
Melhor negociação:
87.27 EUR
Pior negociação:
-170.64 EUR
Lucro bruto:
820.89 EUR (42 378 pips)
Perda bruta:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (10.37 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
172.61 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
31.16%
Depósito máximo carregado:
4.41%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
177 (77.97%)
Negociações curtas:
50 (22.03%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-2.19 EUR
Lucro médio:
5.07 EUR
Perda média:
-20.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-527.77 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-527.77 EUR (8)
Crescimento mensal:
1.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
596.66 EUR
Máximo:
643.94 EUR (21.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.13% (643.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
14.70% (420.87 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|-981
|GBPUSD
|303
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +87.27 EUR
Pior negociação: -171 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +10.37 EUR
Máxima perda consecutiva: -527.77 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.97 × 463
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.
Steady with small risks.
Works on EURUSD and GBPUSD.
