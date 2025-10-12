SinaisSeções
Christian Roger H Schuddinck

DeltaOne

Christian Roger H Schuddinck
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
227
Negociações com lucro:
162 (71.36%)
Negociações com perda:
65 (28.63%)
Melhor negociação:
87.27 EUR
Pior negociação:
-170.64 EUR
Lucro bruto:
820.89 EUR (42 378 pips)
Perda bruta:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (10.37 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
172.61 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
31.16%
Depósito máximo carregado:
4.41%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
177 (77.97%)
Negociações curtas:
50 (22.03%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-2.19 EUR
Lucro médio:
5.07 EUR
Perda média:
-20.29 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-527.77 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-527.77 EUR (8)
Crescimento mensal:
1.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
596.66 EUR
Máximo:
643.94 EUR (21.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.13% (643.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
14.70% (420.87 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 182
EURUSD 40
GBPUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -587
EURUSD 16
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -16K
EURUSD -981
GBPUSD 303
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +87.27 EUR
Pior negociação: -171 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +10.37 EUR
Máxima perda consecutiva: -527.77 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
RoboForex-ECN-3
0.97 × 463
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
60 mais ...
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.

Steady with small risks.

Works on EURUSD and GBPUSD.


Sem comentários
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Share of trading days is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 14:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
