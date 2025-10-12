- Прирост
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
162 (71.36%)
Убыточных трейдов:
65 (28.63%)
Лучший трейд:
87.27 EUR
Худший трейд:
-170.64 EUR
Общая прибыль:
820.89 EUR (42 378 pips)
Общий убыток:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (10.37 EUR)
Макс. прибыль в серии:
172.61 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
31.16%
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.77
Длинных трейдов:
177 (77.97%)
Коротких трейдов:
50 (22.03%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-2.19 EUR
Средняя прибыль:
5.07 EUR
Средний убыток:
-20.29 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-527.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-527.77 EUR (8)
Прирост в месяц:
1.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
596.66 EUR
Максимальная:
643.94 EUR (21.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.13% (643.94 EUR)
По эквити:
14.70% (420.87 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-16K
|EURUSD
|-981
|GBPUSD
|303
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.27 EUR
Худший трейд: -171 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +10.37 EUR
Макс. убыток в серии: -527.77 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 109
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.39 × 145
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 603
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.97 × 463
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.
Steady with small risks.
Works on EURUSD and GBPUSD.
