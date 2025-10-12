СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DeltaOne
Christian Roger H Schuddinck

DeltaOne

Christian Roger H Schuddinck
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
162 (71.36%)
Убыточных трейдов:
65 (28.63%)
Лучший трейд:
87.27 EUR
Худший трейд:
-170.64 EUR
Общая прибыль:
820.89 EUR (42 378 pips)
Общий убыток:
-1 319.15 EUR (58 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (10.37 EUR)
Макс. прибыль в серии:
172.61 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
31.16%
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.77
Длинных трейдов:
177 (77.97%)
Коротких трейдов:
50 (22.03%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-2.19 EUR
Средняя прибыль:
5.07 EUR
Средний убыток:
-20.29 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-527.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-527.77 EUR (8)
Прирост в месяц:
1.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
596.66 EUR
Максимальная:
643.94 EUR (21.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.13% (643.94 EUR)
По эквити:
14.70% (420.87 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 182
EURUSD 40
GBPUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -587
EURUSD 16
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -16K
EURUSD -981
GBPUSD 303
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.27 EUR
Худший трейд: -171 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +10.37 EUR
Макс. убыток в серии: -527.77 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 109
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.39 × 145
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.41 × 603
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
0.75 × 8
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 16
RoboForex-ECN-3
0.97 × 463
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
еще 60...
The signal DeltaOne has been created for stable profitable trading.

Steady with small risks.

Works on EURUSD and GBPUSD.


Нет отзывов
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 00:47
Share of trading days is too low
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 14:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 14:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
