- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
639
利益トレード:
371 (58.05%)
損失トレード:
268 (41.94%)
ベストトレード:
198.87 USD
最悪のトレード:
-87.02 USD
総利益:
4 265.02 USD (88 793 pips)
総損失:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
最大連続の勝ち:
16 (36.64 USD)
最大連続利益:
322.15 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
86.08%
最大入金額:
39.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.12
長いトレード:
285 (44.60%)
短いトレード:
354 (55.40%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
11.50 USD
平均損失:
-12.09 USD
最大連続の負け:
6 (-192.31 USD)
最大連続損失:
-192.31 USD (6)
月間成長:
16.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
248.63 USD (11.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.06% (248.63 USD)
エクイティによる:
31.84% (322.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|115
|GBPUSD
|102
|EURJPY
|101
|USDJPY
|97
|EURUSD
|72
|archived
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|212
|GBPUSD
|-23
|EURJPY
|103
|USDJPY
|147
|EURUSD
|12
|archived
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|188
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +198.87 USD
最悪のトレード: -87 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +36.64 USD
最大連続損失: -192.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 9
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY
