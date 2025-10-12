- 자본
- 축소
트레이드:
721
이익 거래:
418 (57.97%)
손실 거래:
303 (42.02%)
최고의 거래:
198.87 USD
최악의 거래:
-87.02 USD
총 수익:
4 686.48 USD (96 532 pips)
총 손실:
-3 606.49 USD (76 014 pips)
연속 최대 이익:
16 (36.64 USD)
연속 최대 이익:
322.15 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
82.48%
최대 입금량:
39.83%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
90
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.34
롱(주식매수):
330 (45.77%)
숏(주식차입매도):
391 (54.23%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
1.50 USD
평균 이익:
11.21 USD
평균 손실:
-11.90 USD
연속 최대 손실:
6 (-192.31 USD)
연속 최대 손실:
-192.31 USD (6)
월별 성장률:
13.76%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
248.63 USD (11.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.06% (248.63 USD)
자본금별:
31.84% (322.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|132
|GBPUSD
|122
|EURJPY
|118
|USDJPY
|112
|EURUSD
|85
|archived
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|251
|GBPUSD
|-7
|EURJPY
|103
|USDJPY
|155
|EURUSD
|3
|archived
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|5.3K
|GBPUSD
|-2.1K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.7K
|EURUSD
|59
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +198.87 USD
최악의 거래: -87 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +36.64 USD
연속 최대 손실: -192.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 9
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY
