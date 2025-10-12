- Прирост
Всего трейдов:
638
Прибыльных трейдов:
370 (57.99%)
Убыточных трейдов:
268 (42.01%)
Лучший трейд:
198.87 USD
Худший трейд:
-87.02 USD
Общая прибыль:
4 263.97 USD (88 778 pips)
Общий убыток:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (36.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
322.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
86.08%
Макс. загрузка депозита:
39.83%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
284 (44.51%)
Коротких трейдов:
354 (55.49%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-12.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-192.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.31 USD (6)
Прирост в месяц:
18.19%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
248.63 USD (11.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.06% (248.63 USD)
По эквити:
31.84% (322.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|115
|GBPUSD
|101
|EURJPY
|101
|USDJPY
|97
|EURUSD
|72
|archived
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|212
|GBPUSD
|-24
|EURJPY
|103
|USDJPY
|147
|EURUSD
|12
|archived
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|188
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +198.87 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +36.64 USD
Макс. убыток в серии: -192.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 9
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
еще 533...
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY
Нет отзывов
