Сигналы / MetaTrader 4 / EA RDIP HPro 5P
Agung Setyohadi

EA RDIP HPro 5P

Agung Setyohadi
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 67%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
638
Прибыльных трейдов:
370 (57.99%)
Убыточных трейдов:
268 (42.01%)
Лучший трейд:
198.87 USD
Худший трейд:
-87.02 USD
Общая прибыль:
4 263.97 USD (88 778 pips)
Общий убыток:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (36.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
322.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
86.08%
Макс. загрузка депозита:
39.83%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
284 (44.51%)
Коротких трейдов:
354 (55.49%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-12.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-192.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.31 USD (6)
Прирост в месяц:
18.19%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
248.63 USD (11.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.06% (248.63 USD)
По эквити:
31.84% (322.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 147
GBPJPY 115
GBPUSD 101
EURJPY 101
USDJPY 97
EURUSD 72
archived 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 227
GBPJPY 212
GBPUSD -24
EURJPY 103
USDJPY 147
EURUSD 12
archived 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 4.4K
GBPUSD -2.3K
EURJPY 2.3K
USDJPY 3.5K
EURUSD 188
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.87 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +36.64 USD
Макс. убыток в серии: -192.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hedging correlation expert advisor

5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY

Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 06:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 10:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 02:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 02:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA RDIP HPro 5P
50 USD в месяц
67%
0
0
USD
2.5K
USD
13
99%
638
57%
86%
1.31
1.61
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.