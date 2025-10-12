SignaleKategorien
Agung Setyohadi

EA RDIP HPro 5P

Agung Setyohadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 67%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
639
Gewinntrades:
371 (58.05%)
Verlusttrades:
268 (41.94%)
Bester Trade:
198.87 USD
Schlechtester Trade:
-87.02 USD
Bruttoprofit:
4 265.02 USD (88 793 pips)
Bruttoverlust:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (36.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
322.15 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
86.08%
Max deposit load:
39.83%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
285 (44.60%)
Short-Positionen:
354 (55.40%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-192.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-192.31 USD (6)
Wachstum pro Monat :
16.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
248.63 USD (11.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.06% (248.63 USD)
Kapital:
31.84% (322.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 147
GBPJPY 115
GBPUSD 102
EURJPY 101
USDJPY 97
EURUSD 72
archived 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 227
GBPJPY 212
GBPUSD -23
EURJPY 103
USDJPY 147
EURUSD 12
archived 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 4.4K
GBPUSD -2.3K
EURJPY 2.3K
USDJPY 3.5K
EURUSD 188
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +198.87 USD
Schlechtester Trade: -87 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -192.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ATFXGM9-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 9
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Tickmill02-Live
0.00 × 3
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
noch 533 ...
Hedging correlation expert advisor

5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 06:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 10:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 02:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
