- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
639
Gewinntrades:
371 (58.05%)
Verlusttrades:
268 (41.94%)
Bester Trade:
198.87 USD
Schlechtester Trade:
-87.02 USD
Bruttoprofit:
4 265.02 USD (88 793 pips)
Bruttoverlust:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (36.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
322.15 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
86.08%
Max deposit load:
39.83%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
285 (44.60%)
Short-Positionen:
354 (55.40%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-192.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-192.31 USD (6)
Wachstum pro Monat :
16.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
248.63 USD (11.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.06% (248.63 USD)
Kapital:
31.84% (322.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|115
|GBPUSD
|102
|EURJPY
|101
|USDJPY
|97
|EURUSD
|72
|archived
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|212
|GBPUSD
|-23
|EURJPY
|103
|USDJPY
|147
|EURUSD
|12
|archived
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|188
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +198.87 USD
Schlechtester Trade: -87 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -192.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 9
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
noch 533 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
67%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
13
99%
639
58%
86%
1.31
1.60
USD
USD
32%
1:500